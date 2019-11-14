Молодые томские дарования претендуют на премию областной Думы

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-14T06:45:22+03:00

В нынешнем году количество заявок на конкурс возросло на треть

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В Законодательной Думе Томской области завершился прием конкурсных работ на соискание звания лауреата парламентской премии для молодых ученых и молодых дарований 2019 года. На участие в 17-м конкурсе подана 431 работа - на треть больше, чем в 2018-м. Эксперты приступили к работе над заявками, сообщает пресс-служба облдумы.

Самой массовой по количеству участников остается номинация «Молодые дарования». Здесь будут оцениваться портфолио 169 претендентов из разных школ региона. Значительную часть работ заявили учащиеся с 8-го по 11-й класс, больше 20 заявок подали студенты профессиональных образовательных организаций.

Среди молодых ученых больше всего работ – 102 – подано в номинации «Естественные науки», причем по сравнению с прошлым годом количество конкурсантов увеличилось практически в два раза.

В номинации «Гуманитарные науки» работы представили 60 человек (в 2018-м их было 38). По направлению «Технические науки» посоревнуются 100 конкурсантов (в прошлом году - 71).

Свои работы выдвинули на конкурс молодые ученые шести университетов Томска, а также представители научных организаций СО РАН.

Расширилась и география парламентского конкурса: к участию присоединились еще три района. Молодые дарования представлены 16 муниципальными образованиями и городскими округами Томской области.

Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии награждения в апреле 2020 года. Победители получат дипломы и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU