Пожарные эвакуировали шесть человек из горящего дома в Томске

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-14T06:03:10+03:00

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Многоквартирный деревянный дом на улице Первомайской в Томске загорелся в ночь на четверг. Спасатели эвакуировали из здания шесть человек, а также 3 газовых баллона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Первомайской, 149 поступило 14 ноября в 01.12.

Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения на первом и втором этажах наблюдался открытый огонь из квартир. Горели тамбур и крыша.

Пожарные спасли 6 человек с первого и второго этажей с помощью пожарной лестницы. Кроме того, из дома эвакуировано 3 газовых баллона.

В результате пожара в подъезде обгорели стены тамбура, сгорела лестница, обрушилось перекрытие между тамбуром и крышей.

Пожар был полностью ликвидирован в 03.19. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 50 единиц техники и 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU