Пожарные эвакуировали шесть человек из горящего дома в Томске
Многоквартирный деревянный дом на улице Первомайской в Томске загорелся в ночь на четверг. Спасатели эвакуировали из здания шесть человек, а также 3 газовых баллона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Первомайской, 149 поступило 14 ноября в 01.12.
Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения на первом и втором этажах наблюдался открытый огонь из квартир. Горели тамбур и крыша.
Пожарные спасли 6 человек с первого и второго этажей с помощью пожарной лестницы. Кроме того, из дома эвакуировано 3 газовых баллона.
В результате пожара в подъезде обгорели стены тамбура, сгорела лестница, обрушилось перекрытие между тамбуром и крышей.
Пожар был полностью ликвидирован в 03.19. Пострадавших нет. В тушении были задействованы 50 единиц техники и 16 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU