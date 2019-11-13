2019-11-13T13:35:52+03:00
Общество

Уже в пятницу в Томск придут 30-градусные морозы

Их причиной является циклон
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Завтра, 14 ноября, по Томской области ночью ожидается похолодание до минус 30 градусов, в Томске - 24 градуса. Более серьезное повышение температуры прогнозируют. 15 и 16 ноября в районах области ожидается до 34-х градусов мороза, в Томске - около 28.

Сильные морозы придут в регион из-за циклона, проходящего через Северный Урал и Западную Сибирь, сообщает Росгидромет.

По информации томского гидрометцентра, с 10 по 20 ноября ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -15…-20°С до -25…-30°С. Местами возможна температура -35°С, днем от -4…-9°С до -17…-27°С. В отдельные дни декады возможен снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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