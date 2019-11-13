2019-11-13T12:59:31+03:00
Город помогает

Томским проектом «Аренда за рубль» заинтересовались в Татарстане

В областном центре побывала съемочная группа телерадиокомпании «Новый век»
Антонина Ленская
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Томичи поделятся с татарскими коллегами опытом сохранения деревянного зодчества.Томичи поделятся с татарскими коллегами опытом сохранения деревянного зодчества.Фото: из открытых источников
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На днях Томск посетила съемочная группа телерадиокомпании «Новый век» (Татарстан), сообщает пресс-служба мэрии. Гости из Казани познакомились с исторической архитектурой областного центра и встретились с предпринимателями – участниками муниципального проекта «Аренда за рубль».

Предметом внимания казанских СМИ стали уже восстановленные дома (ул. Пушкина, 5, ул. Пушкина, 24, пр. Кирова, 27а), а также те, работа на которых еще продолжается (ул. Савиных, 10а, ул. Октябрьская, 30). Познакомились гости и с историческими районами города.

Как рассказал специальный корреспондент информационно-аналитической программы «7 дней» Михаил Любимов, проект «Аренда за рубль» заинтересовал специалистов исторических поселений Татарстана.

По его словам, в самой Казани деревянное зодчество было практически утрачено в 1990-е годы, но в республике есть 13 небольших исторических поселений – Чистополь, Тетюши, Буинск и другие. Их специалисты, уже знакомые с программой «Аренда за рубль», посоветовали представителям телекомпании съездить в Томск.

По итогам визита запланирована встреча с помощником президента Татарстана, градозащитником Олесей Балтусовой, которая занимается охраной памятников истории.

Выпуск телепрограммы, в которой выйдет материал, посвященный поездке в Томск, запланирован на 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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