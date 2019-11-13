Настойки и крафтовые напитки в томских барах могут оказаться «паленкой»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-13T12:50:04+03:00

Чего следует опасаться, как потребителям, так и производителям?

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Любое нарушение правил продаж алкоголя влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. Об этом сегодня, 13 ноября, говорили на пресс-конференции, посвященной ситуации с нелегальным оборотом алкогольной продукции в регионе.

На вопрос «Комсомолски», в каком положении оказываются крафтовые напитки, которые продаются без лицензии, ответил председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев.

- Если бар сам изготавливает алкогольные напитки и на них нет лицензии, то это уже хулиганство, штраф, как минимум. Яркий пример тому история с организацией ООО «Кураж», которая была оштрафована на 1,5 млн рублей. Причем, в заведении выявили продажу нелицензированной алкогольной продукции не единожды. Лицензия для чего нужна? Это особый контроль, гарантия безопасности для потребителя, - ответил Александр Деев.

В то же время эксперты отрасли считают, что барам можно спокойно делать настойки и смешивать коктейли.

- Лицензия на производство при этом не нужна. Но стоит все же соблюдать меры предосторожности: использовать только официально купленные у поставщика алкогольные ингредиенты, не устраивать в подсобных помещениях склад, где на бутылках с крафтом приклеены этикетки, не продавать настойки с собой, - пояснила Юлия Вербицкая, HoReCa-юрист, магистр частного права.

Иными словами, все купленное должно быть изготовлено «на раз» и употреблено на месте.

Как уточнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области Анатолий Кривошеин, сейчас вопрос о легальности «крафта» прорабатывается на федеральном уровне.

В Минфине предлагается с 1 января 2020 года создать в стране реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре (напиток на основе груш). Таким образом, контроль за спиртосодержащими будет усилен, так как около 10% рынка пива приходится на незаконно произведенные напитки, а в крафтовом пиве доля нелегальной продукции достигает 50%.

Хранение самостоятельно изготовленных алкогольных напитков для продажи может привести к уголовной статьеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU