Томичи участвуют в первом форуме выпускников детских домов в Астрахани
В Астрахани проходит Первый в России форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу». Томскую область на нем представляют выпускники учреждений для детей-сирот Бакчарского и Асиновского районов, центра «Орлиное гнездо» и специалисты областного департамента по вопросам семьи и детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В Томской области большое внимание уделяется системе наставничества и сопровождению выпускников учреждений для детей-сирот. По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, для поддержки детей успешно привлекаются педагоги, волонтеры, общественные организации и фонды. Все это дает хорошие результаты.
В течении трех дней форума для выпускников пройдут тренинги, круглые столы и мастер-классы. Ребятам дадут много полезной информации для начала самостоятельной жизни: как устроиться на работу, повысить свою юридическую грамотность, научат разрешать различные ситуации.
После окончания форума его участники будут формировать сообщества поддержки детей-сирот в своих регионах, привлекать общественность для поддержки воспитанников и выпускников детских домов.
ИСТОЧНИК KP.RU