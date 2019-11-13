Томичи участвуют в первом форуме выпускников детских домов в Астрахани

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-13T12:05:43+03:00

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В Астрахани проходит Первый в России форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу». Томскую область на нем представляют выпускники учреждений для детей-сирот Бакчарского и Асиновского районов, центра «Орлиное гнездо» и специалисты областного департамента по вопросам семьи и детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томской области большое внимание уделяется системе наставничества и сопровождению выпускников учреждений для детей-сирот. По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, для поддержки детей успешно привлекаются педагоги, волонтеры, общественные организации и фонды. Все это дает хорошие результаты.

В течении трех дней форума для выпускников пройдут тренинги, круглые столы и мастер-классы. Ребятам дадут много полезной информации для начала самостоятельной жизни: как устроиться на работу, повысить свою юридическую грамотность, научат разрешать различные ситуации.

После окончания форума его участники будут формировать сообщества поддержки детей-сирот в своих регионах, привлекать общественность для поддержки воспитанников и выпускников детских домов.

ИСТОЧНИК KP.RU