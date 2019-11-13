Томич угнал авто, чтобы покатать приятеля, и вернул машину на место

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-13T11:24:59+03:00

Злоумышленник взял машину во дворе односельчанина. Фото: УМВД по ТО

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Весьма безрассудный поступок совершил 36-летний житель таежного поселка Степановка Томской области. Несмотря на зрелый возраст и ранее приобретенную судимость, мужчина сознательно пошел на угон из хулиганских побуждений с целью покататься с приятелем.

Чтобы воплотить идею в жизнь, селянин влез в ВАЗ-21053 во дворе соседа и завел автомобиль с помощью соединения проводов замка зажигания, покатал приятеля и вернулся на место преступления.

Сотрудникам отдела МВД России по Верхнекетскому району не составило труда установить подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина рискует лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU