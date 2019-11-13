2019-11-13T11:24:59+03:00
Происшествия

Томич угнал авто, чтобы покатать приятеля, и вернул машину на место

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Татьяна Щукина
Поделиться:
Злоумышленник взял машину во дворе односельчанина. Фото: УМВД по ТОЗлоумышленник взял машину во дворе односельчанина. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

Весьма безрассудный поступок совершил 36-летний житель таежного поселка Степановка Томской области. Несмотря на зрелый возраст и ранее приобретенную судимость, мужчина сознательно пошел на угон из хулиганских побуждений с целью покататься с приятелем.

Чтобы воплотить идею в жизнь, селянин влез в ВАЗ-21053 во дворе соседа и завел автомобиль с помощью соединения проводов замка зажигания, покатал приятеля и вернулся на место преступления.

Сотрудникам отдела МВД России по Верхнекетскому району не составило труда установить подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина рискует лишиться свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уже в пятницу в Томск придут 30-градусные морозы
Томским проектом «Аренда за рубль» заинтересовались в Татарстане
Настойки и крафтовые напитки в томских барах могут оказаться «паленкой»
Томичи участвуют в первом форуме выпускников детских домов в Астрахани
Томские дети получат сладкие новогодние подарки за 100 и 200 рублей
«Зимняя клубничка»: томичи пожаловались на рекламу секс-тура в Шерегеш
Томская область занимает 1-е место в Сибири по количеству легально выпитой водки
Богатая и злостная: хозяйка 39 квартир из Томска принципиально не платит за ЖКУ
На Кулагина в Томске отремонтировали площадку, пострадавшую от вандалов
Более 103 тысяч человек прошли диспансеризацию больницах и поликлиниках Томской области
Томская область получила дополнительные средства по национальному дорожному проекту
В графике колпашевской паромной переправы в Томской области возможны сбои
В Томске планируют создать центр помощи мигрантам
Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки
На Томском севере задержаны браконьеры, добывавшие сетью пелядь
Около трех тысяч школьников и студентов Томской области примут участие в Едином дне пенсионной грамотности
На отдых в Колпашево: томичи серьезно взялись развивать туризм
Дорожники завершили ремонт участка трассы на подъезде к Томску у Черной Речки
В октябре в Томской области рекордно подорожали помидоры
Один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован в Томске