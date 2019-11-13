Томская область занимает 1-е место в Сибири по количеству легально выпитой водки

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-13T11:11:56+03:00

Более 20 тысяч литров "паленки"изъяли томские полицейские за 10 месяцев этого года Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

В прошлом году местные жители «наотмечали» на сумму более 15 млрд рублей

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Такие данные были озвучены на пресс-конференции, посвященной ситуации с нелегальным оборотом алкогольной продукции в регионе. Как отметил председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев, то, что томичи «первые по водке», вовсе не плохо, а как раз, говорит о том, что в области хорошо обстоят дела по борьбе с контрафактом. Напротив, там, где люди по данным статистики «мало пьют», попросту делают это нелегально.

Как уточнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области Анатолий Кривошеин, на сегодняшний день от всего объема производимого алкоголя 30-40% производится «на черном рынке». Всего за 2018 год томичи официально выпили на сумму 15 825 0000 рублей. Сколько неофициально – можно только предположить. На первом месте среди напитков оказалось пиво, на втором – водка.

За 10 месяцев 2019 года сотрудниками областного комитета по лицензированию было изъято 5,5 тысячи литров контрафактного алкоголя, еще более 20 тысяч литров изъяли томские полицейские.

- Конечно, в Томской области не нашли секретных алко-заводов, однако, в соседнем Новосибирске рассекретили целый комбинат с профессиональным оборудованием, - рассказал Александр Деев. - Они умудрялись продавать свои «баночки» по всей Сибири, подделывая популярный бренд «Blazer». Причем, прибыль от продаж оказалась сравнима с доходом официального производителя, за год они продали более 3,5 миллионов литров контрафакта.

Там, где люди по статистике не пьют, часто работают подпольные производстваФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Для того, чтобы жители могли сообщать, где торгуют «паленкой», в Томской области в декабре 2019 года заработает web-сервис. Томичи сами смогут указывать торговые точки, где был приобретен контрафактный алкоголь. Эта информация будет поступать в комитет по лицензированию. Сервис будет адаптирован для просмотра и с мобильного телефона.

Представители закона показали фото, сделанные во время обысков на "гаражных" производствахФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU