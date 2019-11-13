2019-11-13T07:56:25+03:00
Недвижимость

На Кулагина в Томске отремонтировали площадку, пострадавшую от вандалов

Уже на следующий день после ремонта на площадке вновь появилось повреждение
Татьяна Щукина
Поделиться:
По фактам повреждения детской площадки чиновники пообещали привлекать полицию. Фото: admin.tomsk.ruПо фактам повреждения детской площадки чиновники пообещали привлекать полицию. Фото: admin.tomsk.ru
Изменить размер текста:

Администрация Советского района Томска завершила ремонт спортивно-игрового комплекса в Кулагинском сквере. Ранее место игры для детей на ул.Кулагина, 27 было повреждено неизвестными злоумышленниками.

«Были заменены пришедшие в негодность элементы комплекса: сидения от качелей с подвеской, комплекты подшипников для карусели, бортики ската горки, баскетбольные сетки. Всего на работы по ремонту детского комплекса было израсходовано более 100 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

К сожалению, не успели строители привести площадку в порядок, как на ней появилось новое повреждение. К сожалению, это типичная ситуация.

«Мы вынуждены констатировать, что большинство элементов детских площадок приходят в негодность не от времени, а по вине вандалов: неизвестные ломают спортивные сооружения, качели, карусели, горки. Кулагинский сквер - не исключение. Уже на следующий день после проведенного ремонта на площадке вновь появилось повреждение.

Хочется обратиться к томичам: давайте беречь городское имущество, аккуратно относится к спортивным и детским сооружениям на общественных пространствах. Обращаю внимание, что о случаях вандализма на детских и спортивных площадках Советского района можно сообщать в районную администрацию: мы будем работать совместно с полицией по каждому инциденту», - подчеркнула глава администрации Советского района Оксана Рубцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 103 тысяч человек прошли диспансеризацию больницах и поликлиниках Томской области
Томская область получила дополнительные средства по национальному дорожному проекту
В графике колпашевской паромной переправы в Томской области возможны сбои
В Томске планируют создать центр помощи мигрантам
Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки
На Томском севере задержаны браконьеры, добывавшие сетью пелядь
Около трех тысяч школьников и студентов Томской области примут участие в Едином дне пенсионной грамотности
На отдых в Колпашево: томичи серьезно взялись развивать туризм
Дорожники завершили ремонт участка трассы на подъезде к Томску у Черной Речки
В октябре в Томской области рекордно подорожали помидоры
Один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован в Томске