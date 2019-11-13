На Кулагина в Томске отремонтировали площадку, пострадавшую от вандалов

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-13T07:56:25+03:00

Уже на следующий день после ремонта на площадке вновь появилось повреждение

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Администрация Советского района Томска завершила ремонт спортивно-игрового комплекса в Кулагинском сквере. Ранее место игры для детей на ул.Кулагина, 27 было повреждено неизвестными злоумышленниками.

«Были заменены пришедшие в негодность элементы комплекса: сидения от качелей с подвеской, комплекты подшипников для карусели, бортики ската горки, баскетбольные сетки. Всего на работы по ремонту детского комплекса было израсходовано более 100 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

К сожалению, не успели строители привести площадку в порядок, как на ней появилось новое повреждение. К сожалению, это типичная ситуация.

«Мы вынуждены констатировать, что большинство элементов детских площадок приходят в негодность не от времени, а по вине вандалов: неизвестные ломают спортивные сооружения, качели, карусели, горки. Кулагинский сквер - не исключение. Уже на следующий день после проведенного ремонта на площадке вновь появилось повреждение.

Хочется обратиться к томичам: давайте беречь городское имущество, аккуратно относится к спортивным и детским сооружениям на общественных пространствах. Обращаю внимание, что о случаях вандализма на детских и спортивных площадках Советского района можно сообщать в районную администрацию: мы будем работать совместно с полицией по каждому инциденту», - подчеркнула глава администрации Советского района Оксана Рубцова.

ИСТОЧНИК KP.RU