Более 103 тысяч человек прошли диспансеризацию больницах и поликлиниках Томской области

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-13T07:41:43+03:00

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С начала этого года 103 300 человек прошли диспансеризацию. На эти цели Томский территориальный фонд ОМС направил 295 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Сергея Дмитриева, с этого года диспансеризация в 36 медучреждениях региона проходит в вечернее время и выходные дни.

Сергей Дмитриев уточнил, что среди выявленных заболеваний 49,1 процента приходится на болезни системы кровообращения и 20,8 процента — на болезни эндокринной системы.

Согласно новому порядку прохождения диспансеризации, утвержденному Минздравом РФ, у каждого гражданина России после 40 лет есть право на прохождение ежегодной диспансеризации. Лица младше этого возраста по-прежнему проходят ее 1 раз в 3 года.

Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом проводится анкетирование, общий анализ крови, индекса массы тела, флюорография, маммография у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят профильные специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.

В этом году обследование проходят те, кто родился в 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1979 годах и ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU