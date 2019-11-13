2019-11-13T06:31:23+03:00
Экономика

Томская область получила дополнительные средства по национальному дорожному проекту

Это позволит улучшить состояние региональных и муниципальных трасс
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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8 ноября в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» правительство распределило почти 14,8 миллиарда рублей между 36-ю субъектами РФ на реализацию проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в городах, сообщает администрация Томской области.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, 52,7 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на второй этап строительства парковочной площадки на 226 мест в районе терминала томского аэропорта. С областным ДРСУ заключен контракт для ее строительства слева от участка автомобильной дороги Томск Аэропорт.

Игорь Шатурный также отметил, что в этом году из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог привлечено более 2,58 миллиарда рублей. Около 1,82 миллиарда направлено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 760 миллионов рублей — на третий этап строительства транспортной развязки на 76-м километре с железной дорогой Тайга ‑ Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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