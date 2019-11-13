В графике колпашевской паромной переправы в Томской области возможны сбои

СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-13T05:47:18+03:00

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График работы паромной переправы через реку Обь в Колпашевском районе может изменяться в связи с процессом ледостава, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам руководителя отдела ГО, ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского района Евгения Комарова, в настоящее время на навигацию влияет состояние реки, единственный паром ходит не по расписанию, а по мере наполнения.

Также Евгений Комаров сообщил, что количество речных паромов невозможно увеличить из-за образования полей из льда, которые станут препятствием для причаливания к берегу. Следовательно, пассажирам и водителям нужно планировать поездки в зависимости от метеоусловий или выбрать объездной путь.

О любых экстренных ситуациях специалисты областной комиссии по ЧС рекомендуют сообщать по телефонам Единых диспетчерских служб. В Томске, Северске, Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском, Парабельском районах и городском округе Стрежевой телефоны вызова экстренных служб заменяет единый номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU