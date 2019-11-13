2019-11-13T05:47:18+03:00
Общество

В графике колпашевской паромной переправы в Томской области возможны сбои

Они связаны с состоянием реки
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

График работы паромной переправы через реку Обь в Колпашевском районе может изменяться в связи с процессом ледостава, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам руководителя отдела ГО, ЧС и безопасности населения администрации Колпашевского района Евгения Комарова, в настоящее время на навигацию влияет состояние реки, единственный паром ходит не по расписанию, а по мере наполнения.

Также Евгений Комаров сообщил, что количество речных паромов невозможно увеличить из-за образования полей из льда, которые станут препятствием для причаливания к берегу. Следовательно, пассажирам и водителям нужно планировать поездки в зависимости от метеоусловий или выбрать объездной путь.

О любых экстренных ситуациях специалисты областной комиссии по ЧС рекомендуют сообщать по телефонам Единых диспетчерских служб. В Томске, Северске, Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском, Парабельском районах и городском округе Стрежевой телефоны вызова экстренных служб заменяет единый номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кулагина в Томске отремонтировали площадку, пострадавшую от вандалов
Более 103 тысяч человек прошли диспансеризацию больницах и поликлиниках Томской области
Томская область получила дополнительные средства по национальному дорожному проекту
В Томске планируют создать центр помощи мигрантам
Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки
На Томском севере задержаны браконьеры, добывавшие сетью пелядь
Около трех тысяч школьников и студентов Томской области примут участие в Едином дне пенсионной грамотности
На отдых в Колпашево: томичи серьезно взялись развивать туризм
Дорожники завершили ремонт участка трассы на подъезде к Томску у Черной Речки
В октябре в Томской области рекордно подорожали помидоры
Один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован в Томске