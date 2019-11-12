2019-11-12T11:53:29+03:00
Общество

В Томске планируют создать центр помощи мигрантам

Это поможет контролировать социальные процессы в регионе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Оказалось, что сами мигранты мало знают о своих автономияхОказалось, что сами мигранты мало знают о своих автономияхФото: из открытых источников
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На прошедшем брифинге «Мигрантская» инфраструктура в Томске: ресурс адаптации или стена отчуждения?» выступили антропологи ТГУ. Они рассказали представителям национально-культурных организаций, правоохранительных структур и власти о результатах исследований жизни мигрантов в Томске.

Так, в нашем городе успешно развивается рынок «халяльных» товаров и услуг для мусульман: магазинов, торговых лавок и «точек» с мусульманской продукцией у стен мечетей или внутри религиозной инфраструктуры. Эта продукция пользуется спросом не только у мигрантов, но и у местного населения, причём, не только у мусульман.

– Есть мнение, что этнические кафе – это та часть «мигрантской» инфраструктуры, которая создаётся мигрантами для мигрантов. Мы решили это проверить на примере сети кафе «Ош», – рассказала профессор Ирина Нам. – Она начала создаваться русским предпринимателем и узбекским мигрантом в начале 2000-х годов, весь её персонал – узбеки.

Во всех кафе запрещены продажа и распитие алкогольных напитков. Но работают эти кафе не столько для мигрантов, сколько для местного населения, для студентов и располагаются вблизи университетов.

Оказалось, что сами мигранты мало знают о своих автономиях в Томске, их деятельности и почти не посещают эти мероприятия, хотя принимают активное участие в общегородских, как День города, Новый год, 9 Мая. Они быстро адаптируются к местным условиям: владеют русским языком, открывают востребованный местным населением бизнес, работают в сфере строительства, розничной торговли, встраиваются в экономику и жизнь местного сообщества. И, как учёные ТГУ выяснили, в отличие от Запада, в Томске и в России не создаются изолированные мигрантские анклавы.

Итогом встречи стало предложение провести круглый стол, посвященный деятельности национально-культурных организаций, и создать центр для помощи мигрантам в интеграции и адаптации в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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