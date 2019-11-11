Наледь, САХ! Мэр Томска Иван Кляйн велел усилить уборку льда и снега

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-11T12:01:18+03:00

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В понедельник, 11 ноября, на селекторном совещании мэр Иван Кляйн определил фронт работ перед бригадами «Томск САХ» и подрядчиками районных администраций. Градоначальник поставил задачу обеспечить безопасности пассажиров общественного транспорта, а именно усилить работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи.

Особое внимание предстоит уделить пешеходным переходам вблизи учреждений социальной сферы.

Как сообщается на сайте мэрии, в минувшие выходные выход техники на улицы Томска составил 98 единиц. За пятницу и выходные на отсыпку дорог и пешеходных зон было израсходовано 1005 тонн песко-соляной смеси. Механизированные звенья «ТомскСАХа» работают в круглосуточном режиме в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU