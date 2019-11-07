2019-11-07T08:45:15+03:00
Общество

Маленькие томичи смогут встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга уже 12 ноября

Волшебник приедет в сибирский город, чтобы устроить праздник
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Встреча с Морозом - всегда теплая и радостнаяВстреча с Морозом - всегда теплая и радостнаяФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Дед Мороз с командой НТВ навестит город Томск 11 и 12 ноября. В понедельник, в 11:30 в пространстве «Точка кипения» волшебник встретится с журналистами и расскажет о своих планах в городе. А во вторник у всех желающих появится возможность встретиться с Дедом Морозом на Воскресенской горе в 18:00.

Программа включает в себя посещение социальных учреждений и больниц; большое мероприятие, где Дед Мороз вместе с помощниками устроит праздник для всех жителей города; пресс-конференцию, а также исполнение заветных желаний многодетных и малообеспеченных семей, приславших свои письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге и на почту dedmoroz@ntv.ru. О том, как проходит Путешествие Деда Мороза, ежедневно по будням на НТВ будет рассказываться в программе «Утро. Самое лучшее», а также на страницах проекта в социальных сетях.

Видеотрансляцию праздника можно посмотреть в мобильном приложении ОК Live.

ИСТОЧНИК KP.RU

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