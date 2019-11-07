2019-11-07T08:33:34+03:00
Экономика

Сибирская РАПСодия: в Томской области появился новый завод

Предприятие будет ежегодно получать 22 тысячи тонн рапсового масла
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: администрация Томской областифото: администрация Томской областиФото: из открытых источников
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Недалеко от поселка Светлый теперь находится новое производство – завод по переработке рапса «Сибирская олива». Его открыл лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин 6 ноября, - сообщает администрация региона.

Новое предприятие входит в агрохолдинг «Сибирский премьер», который в Томской области представлен такими компаниями, как «Межениновская птицефабрика», агрофирма «Межениновская» и СПК «Межениновский». В современный производственный комплекс по переработке масленичных и зерновых культур инвестор вложил 1,2 миллиарда собственных и кредитных средств.

На открытии нового производства глава региона отметил, что в последние годы томские аграрии активно выращивают рапс.

Это уникальная культура, которая не дает расти сорнякам, а значит – улучшает качество земель. Во-вторых, у рапсового масла большой экспортный потенциал, ведь его применяют в пищевой промышленности, в медицине, в косметологии.

В Томской области сделали ставку на производство не только сырья, но и готовой продукции. Проектная мощность завода – 60 тысяч тонн рапса в год. На выходе предприятие будет ежегодно получать 22 тысячи тонн рапсового масла и 34 тысячи тонн рапсового жмыха. Продукция ориентирована на экспорт, так как пользуется большим спросом в Китае и других странах Южной и Восточной Азии.

20 процентов продукции «Сибирская олива» будет производить из собственного сырья, 40 процентов – из сырья сельхозпредприятий Томской области, еще столько будут поставлять предприятия Сибирского федерального округа.

Мощности нового предприятия позволяют перерабатывать сырье не только предприятий холдинга, но и сторонних производителей. Благодаря этому проекту регион сможет существенно увеличить экспорт сельскохозпродукции, пополнить бюджет предприятия, территории и, конечно, семейные бюджеты семидесяти работников нового завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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