2019-11-07T08:30:42+03:00
Недвижимость

Строители возводят фундамент хирургического корпуса томского онкодиспансера

Забито 100% свай и началась заливка монолитного фундамента
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: администрация Томской областифото: администрация Томской областиФото: из открытых источников
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Хирургический корпус онкодиспансера строят на территории Северного медицинского городка, в районе ОКБ. Планируется, что стационар вместит 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.

Подрядчиком выступает ЗАО «СУ ТДСК». На сегодня завершена подготовка стройплощадки и котлована на месте возведения будущего хирургического корпуса. Строители забили 100% свай и приступили к заливке монолитного фундамента.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, до конца года планируется приобрести и доставить в Томск вентиляционное оборудование для строящегося объекта, о чем уже есть договоренность с заводом-производителем.

Также в течение ноября-декабря будет решен вопрос с присоединением строящегося объекта ко всем коммуникациям.

Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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