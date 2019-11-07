Знаки отличия и почетные звания - кого из томичей наградили ко Дню народного единства

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-07T08:27:17+03:00

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В большом, светлом зале ТЮЗа 5 ноября собрались представители власти, руководители учреждений и профессионалы, чья деятельность оказала огромное влияние на развитие Томской области.

Открывая прием, глава региона отметил, что День народного единства — один из важных государственных праздников нашей страны.

- А страна — это не только леса и поля, реки и озера, заводы и фермы, университеты и научные центры. Прежде всего наша Россия — это 146 миллионов ее граждан, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - В нашей Томской области миллион жителей ста сорока национальностей всегда жили в мире и согласии, уважительно относились к соседям, радовались успехам друг друга и помогали тем, кто нуждается в помощи. И так будет всегда. Наш остров интеллекта в океане ресурсов знают во всем мире. А надпись «Сделано в Томске» — настоящий знак качества, которому доверяют миллионы.

Поблагодарив участников торжественного приема за труд, глава региона перешел к церемонии награждения. И первую государственную награду – почетный знак «Почетный гражданин Томской области» вручил семье академика Владимира Евсеевича Зуева.

- Мы приняли решение о присвоении высшего звания региона – почетного гражданина Томской области – академику Владимиру Евсеевичу Зуеву. Герой Социалистического Труда, основатель Томского научного центра и томского Академгородка, он не нуждается ни в каких представлениях. Его нет с нами уже 16 лет, и его награду мы вручаем семье академика, отдавая должное этому великому человеку, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Нагрудный знак «Почетный гражданин Томской области» глава региона передал сыну и дочери академика - Владимиру Владимировичу и Ольге Владимировне.

Также губернатор вручил награды федерального и областного значения. Орден Почета получил Анатолий Суржиков, заведующий кафедрой, руководитель отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились Федор Гордеев, председатель Контрольно-ревизионной комиссии и Евгений Федоров, председатель Кировского районного отделения томского «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Кроме того, среди многочисленных наград были присвоены звания «Заслуженный врач» - Марине Харахулах, Галине Крымской и Юрию Пищулину, «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности» - Владимиру Гришину и Николая Шарапову.

- Очень приятно получить награду в такой праздник. Сама я по образованию историк и рада, что этот день обращает внимание к истории становления нашего государства. Сохранение памяти важно для воспитания духа патриотизма у молодого поколения. Я считаю, что в нашем регионе делается очень многое в этом плане, также, как и в поддержании традиций культур разных народов, проживающих на Томской земле, и в этом большая заслуга областной администрации, - отметила Людмила Эфтимович, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, награжденная юбилейным знаком «75 лет Томской области» - День народного единства – праздник для всех россиян. Уверен, что у каждого из нас есть друзья разных национальностей, вероисповедания, что абсолютно не мешает дружбе и взаимной выручке. У меня среди друзей армяне, грузины, евреи, татары и все они – сибиряки, томичи, - сказал Алексей Балановский, главный врач Детской больницы No1, получивший почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Поздравляя жителей с праздником, Сергей Жвачкин напутствовал: - Впереди у нас новые задачи и победы. Я знаю, что с такими людьми, как томичи, мы сделаем все для процветания нашего замечательного сибирского края. Ведь по-другому жители нашей области — честные и ответственные труженики,

ИСТОЧНИК KP.RU