2019-11-07T07:50:11+03:00
Недвижимость

Строительство новых корпусов дома-интерната продолжается в Томской области

В одном из них строители уже приступили к внутренней отделке
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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В этом году в селе Итатка Томской области началось возведение двух новых корпусов дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 и 70 мест. Сдать оба объекта планируется в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сообщается также, что строительство новых корпусов Итатского дома-интерната ведется в рамках национального проекта «Демография». На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 495,8 млн рублей.

«В корпусе на 70 мест на первом участке подрядчик — ЗАО «СУ ТДСК» — полностью возвел три жилых этажа и продолжает строительство технического этажа, — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Сейчас строители штукатурят стены, ведут электромонтажные и сантехнические работы, устанавливают окна».

На втором участке уже возведены два жилых этажа и продолжается строительство третьего, производится установка окон и монтаж электрики.

В корпусе на 100 мест строители завершили обустройство свайного поля и завершают кирпичную кладку первого этажа. Сдать объект планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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