Томичей приглашают на фестиваль осознанного потребления и гаражный маркет

СЕГОДНЯ 07:12 2019-11-07T07:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

8 и 9 ноября в Томске пройдет фестиваль «Синтез». Его организатором является Сибирский центр дизайна Томского госуниверситета.

«Проект поможет погрузиться в тему осознанного потребления через коммуникацию с представителями сфер ритейла одежды, общественного питания и музыки. Вместе мы узнаем истории этих людей, философию их жизни и работы в формате лекций, нетворкинга и паблик-токов», — уточняется в сообщении центра.

На фестивале будет организован гаражный маркет: желающие смогут продать или купить одежду по приятным ценам, пожертвовать ее на благотворительность. Участие в маркете примут и локальные секонд-хенды. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, где томичи научатся переделывать обычные вещи в нестандартные.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Ленина, 85а. Более подробную информацию можно получить в группе проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU