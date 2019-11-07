Томичей приглашают на фестиваль осознанного потребления и гаражный маркет
8 и 9 ноября в Томске пройдет фестиваль «Синтез». Его организатором является Сибирский центр дизайна Томского госуниверситета.
«Проект поможет погрузиться в тему осознанного потребления через коммуникацию с представителями сфер ритейла одежды, общественного питания и музыки. Вместе мы узнаем истории этих людей, философию их жизни и работы в формате лекций, нетворкинга и паблик-токов», — уточняется в сообщении центра.
На фестивале будет организован гаражный маркет: желающие смогут продать или купить одежду по приятным ценам, пожертвовать ее на благотворительность. Участие в маркете примут и локальные секонд-хенды. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, где томичи научатся переделывать обычные вещи в нестандартные.
Фестиваль пройдет по адресу: ул. Ленина, 85а. Более подробную информацию можно получить в группе проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU