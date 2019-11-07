2019-11-07T07:19:26+03:00
Общество

Томичей приглашают на фестиваль осознанного потребления и гаражный маркет

Событие направлено на популяризацию идей осознанного потребления
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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8 и 9 ноября в Томске пройдет фестиваль «Синтез». Его организатором является Сибирский центр дизайна Томского госуниверситета.

«Проект поможет погрузиться в тему осознанного потребления через коммуникацию с представителями сфер ритейла одежды, общественного питания и музыки. Вместе мы узнаем истории этих людей, философию их жизни и работы в формате лекций, нетворкинга и паблик-токов», — уточняется в сообщении центра.

На фестивале будет организован гаражный маркет: желающие смогут продать или купить одежду по приятным ценам, пожертвовать ее на благотворительность. Участие в маркете примут и локальные секонд-хенды. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, где томичи научатся переделывать обычные вещи в нестандартные.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Ленина, 85а. Более подробную информацию можно получить в группе проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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