Томичка, пострадавшая от собак, получит от соседок компенсацию

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-07T06:16:09+03:00

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Пенсионерка из Томска добилась справедливости в суде, требуя получить материальную компенсацию за вред, причиненный ей непривязанными крупными собаками.

Как рассказали в прокуратуре Томской области. в злополучный день в январе 2019 года 60-летня женщина возвращалась домой. В это время во дворе дома гуляли две соседки со своими собаками породы лабрадор и доберман, которые бесконтрольно бегали по двору. Играя, собаки подбежали к пенсионерки и сбили ее с ног, от чего женщина упала и получила перелом нижней челюсти. Ей была произведена операция, после которой она длительное время испытывала физические и нравственные страдания от сильной боли и асимметрии лица.

В суде соседки-хозяйки собак отрицали свою вину, утверждая, что в указанное время не гуляли, а на женщину могли напасть собаки, живущие во дворе. Тем не менее суд стал на сторону истицы и взыскал в ее пользу с владелиц собак компенсацию морального вреда в размере 140 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU