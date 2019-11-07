2019-11-07T05:59:37+03:00
Происшествия

Томская аферистка под видом соцработника обокрала 8 пенсионеров

Мошенница обещала пожилым людям надбавки к пенсии
Татьяна Щукина
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Мошенница забирала у престарелых инвалидов последние деньгиМошенница забирала у престарелых инвалидов последние деньгиФото: из открытых источников
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40-летняя жительница Томска признана виновной в совершении восьми преступлений, связанных с выманиванием денег у пожилых людей. С октября по декабрь 2018 года женщина ходила по квартирам пенсионеров и, представляясь сотрудником соцслужбы, предлагала им получить «надбавку к пенсии». Мошенница отдавала им фальшивые деньги (билеты «Банка приколов») и просила отдать сдачу с крупной купюры. Доверчивые пенсионеры отдавали аферистке от 4 до 12 тыс. рублей. Таким способом подсудимой удалось похитить почти 60 тыс. рублей.

Мошенница действовала кране цинично.

«Выбирала в качестве жертв малообеспеченных людей в возрасте старше 80 лет, имеющих проблемы со зрением и передвижением», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве отметили, что в суде подсудимая не раскаялась, вину не признала, настаивая на допросе престарелых инвалидов в суде. Тем не менее их допрос проводился по месту жительства, потерпевшие со слезами рассказывали, как передали мошеннице последние деньги от пенсии. Двое потерпевших до суда просто не дожили.

С учетом циничности содеянного и отрицательной характеристики личности виновной, суд приговорил ее к 6 годам 7 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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