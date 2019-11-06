7-летняя томичка попала в больницу после наезда авто на Красноармейской

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-06T10:31:04+03:00

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Маленькая школьница из города Томска получила травмы, пересекая проезжую часть во вторник, 5 ноября. Семилетняя девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под колеса автомобиля Hyundai IX35 под управлением 50-летнего мужчины. В управлении ГИБДД региона уточнили, что ДТП произошло в 12.50 часов в районе дома по улице Красноармейской, 119. После аварии, произошедшей на «зебре» ребенка увезла «скорая помощь».

«С травмами пешеход доставлена в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. По словам сотрудников правопорядка, девочка находился на улице без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU