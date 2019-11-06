2019-11-06T09:44:24+03:00
Недвижимость

Томский «Ярче» на Сибирской затопило кипятком

Сотрудники не смогли открыть двери в магазин
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Причиной аварии стал прорыв участка теплотрассыПричиной аварии стал прорыв участка теплотрассыФото: из открытых источников
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Утром очевидцы разместили сообщение об этом инциденте в группе «Регион70» Вконтакте. Сотрудники магазина «Ярче» на Сибирской, 91 стали свидетелями того, что первый этаж здания, где находится магазин, затопило водой из прорвавшейся трубы. Вода поднялась так высоко, что оказалась уже на ступенях в помещение.

Сотрудники предположили, что прорвало теплотрассу. В жилом доме, где находится «Ярче», есть еще 10 организаций.

Как отметили в «ТомскРТС», причиной затопления послужил дефект, образовавшийся на ветхом участке теплотрассы. Для проведения ремонта участок отключен от теплоснабжения, организуются работы по удалению воды из подтопленного помещения на первом этаже здания. Аварию обещают оперативно устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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