Томский «Ярче» на Сибирской затопило кипятком

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-06T09:44:24+03:00

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Утром очевидцы разместили сообщение об этом инциденте в группе «Регион70» Вконтакте. Сотрудники магазина «Ярче» на Сибирской, 91 стали свидетелями того, что первый этаж здания, где находится магазин, затопило водой из прорвавшейся трубы. Вода поднялась так высоко, что оказалась уже на ступенях в помещение.

Сотрудники предположили, что прорвало теплотрассу. В жилом доме, где находится «Ярче», есть еще 10 организаций.

Как отметили в «ТомскРТС», причиной затопления послужил дефект, образовавшийся на ветхом участке теплотрассы. Для проведения ремонта участок отключен от теплоснабжения, организуются работы по удалению воды из подтопленного помещения на первом этаже здания. Аварию обещают оперативно устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU