2019-11-06T08:52:06+03:00
Общество

Томичей приглашают на торжественное мероприятие, которое проводит полиция 7 ноября

Горожане смогут увидеть построение служащих
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Завтра, 7 ноября, в 15:00 на площади Новособорной состоится общегородской развод сил и средств с участием руководства УМВД России по Томской области, а также представителей администрации города Томска и Томской области. Региональная полиция приглашает томичей и гостей города принять участие в мероприятии.

Справка «КП»:

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны.

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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