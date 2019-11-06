Студентка разбилась насмерть, выпав из окна общежития в Томске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-06T08:18:10+03:00

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Под окнами одного из общежитий в Кировском районе обнаружено тело девушки. Этот факт подтвердили в Следственном комитете по Томской области.

По данным следствия, случай произошел 4 ноября. Утром под окнами общежития обнаружено тело студентки. «Смерть наступила в результате падения с большой высоты, - сообщили в СКР, - следов борьбы на теле найдено не было».

В настоящее время проводится проверка, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе и суицид, и то, что ей кто-то «помог» выпасть.

ИСТОЧНИК KP.RU