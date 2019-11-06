2019-11-06T08:03:38+03:00
Происшествия

Руководителя секты «Свидетели Иеговы» в Томске приговорили к 6 годам колонии

Несмотря на запрет суда почти год организация собирала деньги с «прихожан»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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"Религиозный деятель" еще может обжаловать приговор."Религиозный деятель" еще может обжаловать приговор.Фото: из открытых источников
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Следственный комитет по Томской области представил достаточные доказательства в суд на руководителя местной региональной организации МРО Свидетелей Иеговы «Северская, Томск».

Ранее его уже признавали виновным в совершении преступления по статье ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных УФСБ и УМВД России.

По данным следствия подсудимый, заведомо зная о вступлении в законную силу решения Верховного Суда, который постановил ликвидировать секту, продолжал свою деятельность. С апреля 2017 года по июнь 2018 года глава «Свидетелей» предпринимал активные действия, созывал собрания, организовывал религиозные выступления и богослужения на них, собирал финансовые средства под видом пожертвований, осуществлял проповедническую деятельность. При этом, он предпринимал меры конспирации деятельности.

В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал и от дачи показаний отказался, Однако, суд счел достаточными доказательства и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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