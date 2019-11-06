2019-11-06T07:50:50+03:00
Туризм

Летевший из Томска самолёт экстренно приземлился в Китае

Причиной послужила распространенная техническая неисправность
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Фото: из открытых источников
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О срочной посадке самолета сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Воздушное судно Боинг 757-200, выполнявшее рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай). Самолет вылетел из томского аэропорта 6 ноября в 5:15 по местному времени.

Причиной посадки послужило срабатывания одного из датчиков технической неисправности. Как отметили в ведомстве, во время полета на борту находился 241 пассажир и 7 членов экипажа. В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного боинга, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения. По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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