Томские предприятия участвуют в международных выставках в Москве и в Индии

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-06T07:46:59+03:00

Они представят свою продукцию для металлообработки, строительства и других сфер

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В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предприятия Томской области с 5 по 8 ноября участвуют в международной выставке в Москве, а с 7 по 9 ноября представят свою продукцию в Индии, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что в Москве томские производственные компании экспонируются на Международной выставке инструмента, оборудования и технологий «MITEX». Продукцию для металлообработки, деревообработки, строительства, а также сварочное оборудование на коллективном стенде Томской области представляют компании «ПК Мион», «Меркадо», «Авантаж» и «Ресурс комплект».

Также сообщается, что 7 ноября начнется Международная выставка органических и натуральных продуктов питания «International Organic Trade Fair» в Нью-Дели. «В ней примут участие представители пищевой отрасли, сектора органического текстиля, органов по сертификации и др. Томскую область на выставке представят компании «Сибирьэкотрейд», «ЭкоСибирь», «Сибереко» и индивидуальные предприниматели», – говорится в сообщении.

Участие томского бизнеса в выставках организовано Томской торгово-промышленной палатой при поддержке Фонда развития бизнеса, администрации Томской области и Минэкономразвития России.

ИСТОЧНИК KP.RU