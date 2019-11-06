2019-11-06T07:46:59+03:00
Экономика

Томские предприятия участвуют в международных выставках в Москве и в Индии

Они представят свою продукцию для металлообработки, строительства и других сфер
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предприятия Томской области с 5 по 8 ноября участвуют в международной выставке в Москве, а с 7 по 9 ноября представят свою продукцию в Индии, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что в Москве томские производственные компании экспонируются на Международной выставке инструмента, оборудования и технологий «MITEX». Продукцию для металлообработки, деревообработки, строительства, а также сварочное оборудование на коллективном стенде Томской области представляют компании «ПК Мион», «Меркадо», «Авантаж» и «Ресурс комплект».

Также сообщается, что 7 ноября начнется Международная выставка органических и натуральных продуктов питания «International Organic Trade Fair» в Нью-Дели. «В ней примут участие представители пищевой отрасли, сектора органического текстиля, органов по сертификации и др. Томскую область на выставке представят компании «Сибирьэкотрейд», «ЭкоСибирь», «Сибереко» и индивидуальные предприниматели», – говорится в сообщении.

Участие томского бизнеса в выставках организовано Томской торгово-промышленной палатой при поддержке Фонда развития бизнеса, администрации Томской области и Минэкономразвития России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский «Ярче» на Сибирской затопило кипятком
Томичей приглашают на торжественное мероприятие, которое проводит полиция 7 ноября
Студентка разбилась насмерть, выпав из окна общежития в Томске
Руководителя секты «Свидетели Иеговы» в Томске приговорили к 6 годам колонии
Летевший из Томска самолёт экстренно приземлился в Китае
Томичи с нарушением слуха активно используют сурдофоны в многофункциональных центрах
Томичи чаще всего ищут вакансии бухгалтера и водителя
Плюсовая температура ожидается в среду в Томске
Завод по переработке рапса отроют в среду под Томском
В центре Томска появится сквер именем академика Яблокова
В ТПУ назначен врио ректора проректор ТГУ
Приятное с полезным: томич совмещал прогулки с женой с закладками гашиша
0,5% годовых: Гарантийный фонд Томской области снизил ставку для предпринимателей
Камера на помойке: в Томске усовершенствуют вывоз мусора
Звонят, откройте дверь: Томскстат проведет выборочное обследование рабочей силы
Ночной пожар в 2-этажном жилом доме произошел в Томской области
Телефонный минер здания томского УМВД отделался условным сроком
После долгих праздников водитель «Тойоты» свалил столб на окраине Томска
Пожарные спасли четверых человек из горящего дома в Томской области
Томск посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Большой концерт собрал томичей на праздник День народного единства
Томск вошел в ТОП-10 регионов по доле безналичной оплаты
Сноубордисты из Сибири покажут томичам фильм про Камчатку
Красавица из Томска борется за звание «Народный участковый»
Прохладная погода с ветром сохранится в Томске во вторник
День народного единства в Томске открыл танцевальный хоровод