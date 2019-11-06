2019-11-06T07:02:54+03:00
Образование и работа

Томичи чаще всего ищут вакансии бухгалтера и водителя

Еще кандидатов интересует временная, вечерняя и удаленная работа
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Аналитики сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали запросы соискателей Томска на hh.ru, чтобы составить топ-10 самых популярных запросов жителей города. Исследование проводилось в период с 14 по 31 октября.

Чаще всего томичи ищут вакансии для бухгалтера, только за один месяц на сайте таких запросов было более 6500, на второй строчке по популярности водители (более 2700 запросов), на третьей – администраторы (почти 2200 запросов). Кроме этого, жители Томска активно ищут предложения для продавца-консультанта, уборщицы, экономиста, юриста, грузчика, менеджера и инженера, сообщает пресс-служба HeadHunter СФО.

«Конечно, запросов гораздо больше, чем только десять. Например, томичи 890 раз за месяц искали вакансии для торговых представителей, 685 – для системных администраторов, 654 раза – для поваров, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Кроме вакансий, ряд соискателей с помощью поисковой строки ищут предложения от конкретных работодателей, например, «КДВ групп» (313 запросов), «Газпром» (594) или «Роснефть» (295 раз).

Анализ запросов на hh.ru показал, что кандидаты ищут не только работу. Например, 445 пользователей искали «ничего не делать», «спать» - 226, «играть» -111. А счастье и надежду пытались найти 875 посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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