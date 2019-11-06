2019-11-06T06:02:43+03:00
Экономика

Завод по переработке рапса отроют в среду под Томском

Церемонию открытия проведет губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Татьяна Щукина
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Рапсовое масло содержит многие вещества, полезные для здоровья человекаРапсовое масло содержит многие вещества, полезные для здоровья человекаФото: "КП" Архив
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В среду, 6 ноября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин откроет в окрестностях поселка Светлый завод по производству рапсового масла «Сибирская олива». Как уточнили в администрации региона, мероприятие начнется в 11 часов утра.

Отметим, что первая производственная очередь заводе по переработке рапса была запущена в Светлом в январе 2019 года. Предприятие строит дочернее предприятие «Межениновской птицефабрики» компания «Сибирская олива». Ранее сообщалось, что завод рассчитан на переработку до 60 тысяч тонн семян рапса в год. После ввода всех производственных мощностей томское предприятие может стать может стать крупнейшим в Сибири по переработке популярной масличной культуры.

Помимо продаж рапсового масла на внутренний рынок, его также планируется экспортировать в Китай, а полученный рапсовый жмых предполагается использовать в качестве кормовой добавки в птицеводстве и животноводстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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