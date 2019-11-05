Приятное с полезным: томич совмещал прогулки с женой с закладками гашиша

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-05T12:43:06+03:00

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Предприимчивого супруга осудили в Томске на 5 лет за сбыт запрещенных средств. Нелегальную деятельность 25-летний мужчина осуществлял в числе прочего во время прогулок с женой: после предварительных переговоров с покупателями в интернете, он делал «закладки» наркотиков на улицах.

Молодой человек был задержан в мае 2019 года, когда пытался реализовать очередную партию гашиша.

«Прогуливаясь со своей женой по улицам города, он втайне от нее разложил часть наркотика по самодельным тайникам. В ходе личного досмотра подсудимого была изъята оставшаяся часть наркотика. В ходе обыска по месту жительства было изъято еще около 30 граммов наркотических средств и приспособления для их фасовки», — сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU