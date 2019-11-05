0,5% годовых: Гарантийный фонд Томской области снизил ставку для предпринимателей
Гарантийный фонд Томской области сообщил о двукратном снижении ставки вознаграждения по предоставляемым поручительствам субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в регионе.
«До конца года действует пониженная ставка вознаграждения по предоставляемым поручительствам субъектам МСП Томской области (с 1% годовых до 0,5% годовых). Такая же ставка – 0,5% установлена для субъектов МСП, зарегистрированных в ЗАТО Северск. По совместным сделкам с АО «Корпорация МСП» ставка вознаграждения установлена в размере 0,75% годовых от суммы поручительства». – пояснил директор Гарантийного фонда Томской области Омар Асаев.
Отметим, что предоставление поручительств Гарантийного фонда Томской области помогает бизнесу привлекать банковские кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные вложения.
Информацию об условиях предоставления поручительств и банках-партнерах можно получить на официальном сайте организации www.gf-tomsk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU