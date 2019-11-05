Камера на помойке: в Томске усовершенствуют вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-05T11:59:12+03:00

Качественный вывоз мусора – вопрос не только эстетики, но и санитарной безопасности Фото: Антонина Ленская

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Сегодня на очередном собрании Думы города Томска ее председатель Сергей Панов предложил обязать УМП «Спецавтохозяйство» (САХ – региональный оператор в областном центре и Томском районе) производить фото- и видеосъемку состояния контейнерных площадок до и после вывоза мусора.

В своем традиционном спиче спикер гордумы, в частности, сказал: «До сих пор у томичей возникают вопросы о качестве вывоза мусора. На депутатских приемах по-прежнему много обращений о заваленных мусором контейнерах. Одна из частых жалоб – что раньше и саму площадку хорошо убирали после опустошения контейнеров, а сейчас этого нет».

Панов заявил: «Предлагаю сделать работу регионального оператора более открытой и использовать систему фото- и видеофиксации. Обязать регоператора делать снимки до и после извлечения из баков мусора. Это повысит дисциплину всех участников этого процесса.

Сделает возможным четко определить виновных в замусоренности отдельных площадок (либо есть обслуживающая организация должным образом не следит за чистотой между вывозами, либо регоператор не убирает разлетевшийся мусор во время погрузки). Есть случаи в Томске, где к бакам, может, и пустым, попросту не подойти. С этим мириться нельзя. Эти просчеты необходимо отрегулировать».

Добавим: когда будет вводиться очередное мусорное нововведение и, главное, за чей счет, председатель гордумы не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU