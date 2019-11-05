Звонят, откройте дверь: Томскстат проведет выборочное обследование рабочей силы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-05T11:08:25+03:00

Во время опроса гражданам не придется отчитываться в своих доходах. Фото: static.life.ru

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С 11 по 17 ноября Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области организует очередное выборочное обследование рабочей силы. Опрос населения будет проводиться в городах Томске, Северске, Колпашеве и в некоторых населенных пунктах Каргасокского, Первомайского, Шегарского и Томского районов.

Цель обследования – получить информацию о численности и составе рабочей силы, о занятых и безработных, а также об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы и т. д.

Обследование граждан проводится путем обхода квартир и домов интервьюерами, подготовленными Томскстатом. При посещении квартиры они обязаны предъявить удостоверение, подписанное руководителем Росстата и заверенное печатью. Вопросы, связанные с доходами граждан, не предусмотрены анкетой и, следовательно, не будут задаваться. Весь опрос займет около 15 минут.

Конфиденциальность всех сообщенных сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Полученные данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде. Возникающие вопросы горожане и жители районов могут задать по контактному телефону Томскстата: 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU