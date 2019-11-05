Ночной пожар в 2-этажном жилом доме произошел в Томской области

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-05T10:03:44+03:00

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек Фото: "КП" Архив

Из-за дыма в подъезде на улицу были эвакуированы 4 человека

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Возгорание в одном из подъездов жилого дома ликвидировали сотрудники томского управления МЧС в ночь на вторник, 5 ноября, в городе Асино. Как сообщили в ведомстве, сигнал о пожаре в двухэтажке поступил на пульт дежурной службы в 3:20 часов.

«В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 3:31, ликвидирован в 3:40», - уточнила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По словам огнеборцев, площадь пожара составила всего 2 кв. .м,, однако в связи с задымлением в подъезде по лестницам на свежий воздух были выведены 4 человека. В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU