Ночной пожар в 2-этажном жилом доме произошел в Томской области
Возгорание в одном из подъездов жилого дома ликвидировали сотрудники томского управления МЧС в ночь на вторник, 5 ноября, в городе Асино. Как сообщили в ведомстве, сигнал о пожаре в двухэтажке поступил на пульт дежурной службы в 3:20 часов.
«В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 3:31, ликвидирован в 3:40», - уточнила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По словам огнеборцев, площадь пожара составила всего 2 кв. .м,, однако в связи с задымлением в подъезде по лестницам на свежий воздух были выведены 4 человека. В результате ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU