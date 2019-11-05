2019-11-05T08:53:24+03:00
Происшествия

После долгих праздников водитель «Тойоты» свалил столб на окраине Томска

Мужчина в аварии не пострадал, но штраф заплатить придется
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В понедельник, 4 ноября, в завершении трех выходных дней, посвященных Дню народного единства, житель Томска на иномарке врезался в опору линии электропередач. Мужчина следовал по улице Пастера, когда в 21.30 часов в районе здания с номером 2в на его пути помешался столб.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, по предварительной информации, 33-летний мужчина-водитель не справился с управлением. От наезда опора ЛЭП упала, но водитель в результате происшествия отделался легким испугом. В отношении него инспектора ГИБДД составили протокол за повреждение дорожного сооружения. Водителю грозит штраф до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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