Пожарные спасли четверых человек из горящего дома в Томской области

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-05T08:12:36+03:00

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В минувшую ночь в городе Асино Томской области загорелся двухэтажный жилой дом. Из пожара по лестничным маршам были эвакуированы четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Уточняется, что сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном жилом доме размером 15 на 50 метров, расположенном на улице Мичурина в Асине, поступило в 03.20. Пожарными по лестничным маршам спасено четыре человека.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 03.40. В итоге обгорела проводка в электрическом щитке, сгорело кресло, закоптились стены в подъезде. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра

ИСТОЧНИК KP.RU