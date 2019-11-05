Томск посетит Дед Мороз из Великого Устюга

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-05T07:50:40+03:00

Фото: из открытых источников Фото: Из открытых источников

Он примет участие в городском празднике и поздравит детей

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11 и 12 ноября юные томичи и их родители смогут увидеть главного российского Деда Мороза, сообщает мэрия Томска.

Визит начнется с пресс-конференции, которая пройдет в «Точке кипения» (пр. Ленина, 26). Задать свои вопросы на встрече смогут не только журналисты, но и юные горожане.

«Дед мороз подарит новогоднее настроение подопечным реабилитационного центра «Шаг вперед», коррекционной школы-интерната и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо». 12 ноября в 18.00 волшебник из Великого Устюга примет участие в общегородском празднике, который состоится на площадке перед Музеем истории Томска (ул. Бакунина,3)», — говорится в сообщении.

Также известно, что ранее Дед Мороз из Великого Устюга посещал Томск уже три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU