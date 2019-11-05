Большой концерт собрал томичей на праздник День народного единства

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-05T07:40:11+03:00

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Праздничное мероприятие в честь Дня народного единства прошло на площади Новособорной 4 ноября. К полудню здесь собралось не менее 2000 томичей, пришедших на торжественный митинг.

- Этот день напоминает, как в далеком 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, благодаря чему одержали победу над врагом и привели страну к миру и стабильности, - ответила на вопрос о том, что сегодня за праздник Анна Архипова.

- Хочется, чтобы современная молодежь больше знала об истории своей страны. Например, этот праздник у многих ассоциируется с Мининым и Пожарским, памятник которым установлен в Москве. Однако есть и другие национальные герои, например, Монте Мелкоян, герои Армении, которому принадлежат слова: «Единство рождает силу». Это выражение обрело особую значимость для многонациональной страны, – считает Артур Хчатурян

Отметим, что в нашем регионе к Дню народного единства приурочено свыше 300 мероприятий, три из которых всероссийского масштаба. Это Большой этнографический диктант, «Ночь искусств» и отрытые уроки в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU