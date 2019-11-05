Томск вошел в ТОП-10 регионов по доле безналичной оплаты

СЕГОДНЯ 07:27 2019-11-05T07:27:44+03:00

Всего в России с помощью карт в третьем квартале 2019 года было оплачено 48,7% потребительских услуг и товаров

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В настоящее время практически не осталось магазинов, в котором действует только оплата наличными деньгами: количество точек, где нельзя расплатиться картой, ежегодно сокращается, об этом сообщает РБК. По данным исследований Сбербанка, по-прежнему нет возможности принимать оплату картой только у 12 % торговых точек в стране. Это относится не только к магазинам, но и к ресторанам, кафе, гостиницам.

В 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, еще год назад таких регионов было всего четыре, сообщает РБК.

В Томской области доля безналичных платежей составила 53,8 %. Область заняла восьмую строчку рейтинга по оплате безналичным способом. Отметим, что из Сибирских соседей в этот ТОП никто не попал.

В первой пятерке оказались:

Республика Карелия (58,1 %)

Мурманская область (57,7 %)

Республика Коми (56,9 %)

Архангельская область — (55,9%)

Тюменская область (55,1%)

Жители Томска уже привыкли везде расплачиваться картами и с помощью гаджетов. Также произошло внедрение безналичных платежей в общественном транспорте, но несмотря на недавние обновления, оно все еще требует доработок.

ИСТОЧНИК KP.RU