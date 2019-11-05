Томск вошел в ТОП-10 регионов по доле безналичной оплаты
В настоящее время практически не осталось магазинов, в котором действует только оплата наличными деньгами: количество точек, где нельзя расплатиться картой, ежегодно сокращается, об этом сообщает РБК. По данным исследований Сбербанка, по-прежнему нет возможности принимать оплату картой только у 12 % торговых точек в стране. Это относится не только к магазинам, но и к ресторанам, кафе, гостиницам.
В 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, еще год назад таких регионов было всего четыре, сообщает РБК.
В Томской области доля безналичных платежей составила 53,8 %. Область заняла восьмую строчку рейтинга по оплате безналичным способом. Отметим, что из Сибирских соседей в этот ТОП никто не попал.
В первой пятерке оказались:
Республика Карелия (58,1 %)
Мурманская область (57,7 %)
Республика Коми (56,9 %)
Архангельская область — (55,9%)
Тюменская область (55,1%)
Жители Томска уже привыкли везде расплачиваться картами и с помощью гаджетов. Также произошло внедрение безналичных платежей в общественном транспорте, но несмотря на недавние обновления, оно все еще требует доработок.
ИСТОЧНИК KP.RU