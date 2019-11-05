Красавица из Томска борется за звание «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-05T07:04:53+03:00

Теперь все решит интернет-голосование

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1 ноября стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Наш город представляет старший лейтенант полиции Ксения Коваленко. В должности участкового она работает с 2017 года, а в органах внутренних дел несет службу с 2014 года.

Ксении 27 лет, она курирует 29-й участок Ленинского района, где проживает 4500 граждан.

На данной территории отсутствуют притоны и точки реализации наркотических веществ, незаконной торговли спиртным. Старшего лейтенанта отличают высокая работоспособность, хорошее знание нормативно-правовой базы и грамотное применение ее в работе, служба без нареканий и активное участие в жизни территории.

Своим главным достижением Ксения считает уважение жителей обслуживаемого участка, а также наставничество и работу со стажерами на должность участкового уполномоченного полиции.

Третий, финальный этап этого конкурса проводится на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября.

Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

Поддержать томичку и проголосовать за нее можно здесь: https://www.kp.ru/daily/27044.7/4108937/. Итоги конкурса будут подведены 17 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU