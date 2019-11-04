2019-11-04T16:59:22+03:00
Общество

День народного единства в Томске открыл танцевальный хоровод

Участники отметили дружественную атмосферу, в которой в регионе живут представители 140 национальностей
Татьяна Щукина
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В празднике приняли участие около 2 тысяч человек. Фото: admin.tomsk.ruВ празднике приняли участие около 2 тысяч человек. Фото: admin.tomsk.ru
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В понедельник, 4 ноября, на площади Новособорной в Томске состоялось празднование Дня народного единства. В мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек.

«На площади Новособорная собрались горожане, среди которых большинство – молодежь. Это представители томских университетов и других учебных заведений города, общественных объединений, национально-культурных автономий и многочисленные артисты, которые исполнили для гостей праздника патриотические песни о России, Сибири, дружбе народов и народные танцы»,- сообщила пресс-служба администрации Томска.

Веселое настроение празднику задал танцевальный хоровод перед сценой, после чего томичей приветствовали замгубернатора Анатолий Рожков и мэр Томска Иван Кляйн. Они отметили, что жители региона живут в мире и согласии представители около 140 национальностей.

В свою очередь председатель регионального отделения «Молодежной Ассамблеи народов России «Мы – Россияне» Николай Качин призвал молодое поколение томичей сохранять традиции, язык и культуру предков и бережно относиться к истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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