МЧС Томск: Спасатели России поздравили граждан необычным флешмобом
Коллективы МЧС России решили продемонстрировать сплочённую команду и поздравить граждан страны необычным флешмобом. В День народного единства сотрудники чрезвычайного ведомства всех сибирских регионов на фоне значимых мест, достопримечательностей, пожарно-спасательной техники показали сплоченную команду министерства, а также многонациональный колорит нашего государства.
"Таким флешмобом специалисты МЧС России поздравляют граждан с праздником и напоминают, что только соблюдение правил безопасности жизнедеятельности позволит сохранить и приумножить благополучие нашего Отечества", - говорится в поздравлении к видео.
День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России, который отмечается 4 ноября. Эта дата является символом героизма и сплочённости всего российского народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Флешмоб от МЧС. Томск.спасатели поздравляют страну с Днем народного единстваГУ МЧС по Иркутской области
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Таким ярким поздравлением сотрудники МЧС показали, что в рядах спасателей - представители различных национальностей, проживающих в Российской Федерации, которые героически и отважно выполняют долг, рискуя своей жизнью. Ежедневно на дежурство заступают пожарные, спасатели, кинологи, летчики, пиротехники, водолазы, многие другие специалисты, которые в круглосуточном режиме готовы первыми прийти на помощь и на защиту населения, территорий, материально-культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций и происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU