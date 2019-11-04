МЧС Томск: Спасатели России поздравили граждан необычным флешмобом

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-04T07:27:04+03:00

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Коллективы МЧС России решили продемонстрировать сплочённую команду и поздравить граждан страны необычным флешмобом. В День народного единства сотрудники чрезвычайного ведомства всех сибирских регионов на фоне значимых мест, достопримечательностей, пожарно-спасательной техники показали сплоченную команду министерства, а также многонациональный колорит нашего государства.

"Таким флешмобом специалисты МЧС России поздравляют граждан с праздником и напоминают, что только соблюдение правил безопасности жизнедеятельности позволит сохранить и приумножить благополучие нашего Отечества", - говорится в поздравлении к видео.

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России, который отмечается 4 ноября. Эта дата является символом героизма и сплочённости всего российского народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/741762" frameborder="0"></iframe> Флешмоб от МЧС. Томск.спасатели поздравляют страну с Днем народного единстваГУ МЧС по Иркутской области

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Таким ярким поздравлением сотрудники МЧС показали, что в рядах спасателей - представители различных национальностей, проживающих в Российской Федерации, которые героически и отважно выполняют долг, рискуя своей жизнью. Ежедневно на дежурство заступают пожарные, спасатели, кинологи, летчики, пиротехники, водолазы, многие другие специалисты, которые в круглосуточном режиме готовы первыми прийти на помощь и на защиту населения, территорий, материально-культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU