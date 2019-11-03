2019-11-03T08:13:06+03:00
Общество

81-летний пенсионер пропал в Томске, нужна помощь

Поиски мужчины начал поисковый отряд «Лиза Алерт»
Татьяна Щукина
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Пенсионер пропал в пятницуПенсионер пропал в пятницуФото: СОЦСЕТИ
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Престарелый томич Лагутин Александр Егорович 1938 года рождения потерялся два дня назад. Как сообщили его близкие, дедушка ушел из дома по Иркутскому тракту в пятницу, 1 ноября, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Тем временем, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области просят у земляков содействия в поисках 81-летнего пенсионера. Известно, что он невысокого роста (163 сантиметра), волосы седые, носит усы. В день пропажи не нем была куртка темно-синего цвета, спортивные штаны и бежевая шапка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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