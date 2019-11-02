2019-11-02T05:33:55+03:00
Происшествия

Женщину с малышом в коляске сбил водитель на Киевской в Томске

Мама с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: Регион70фото: Регион70Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера, 1 ноября, около 18 часов на регулируемом перекрёстке Киевская-Никитина произошло ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, автомобилем Тойота Таунайс, под управлением 47-летнего водителя, при повороте направо, совершён наезд на двух пешеходов. По предварительным данным 38-летняя женщина с коляской, в которой находилась полуторогодовалая девочка, переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал световора. Для осмотра маму с ребёнком доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке Герцена и Киевской в Томске установят новый светофор
Томские журналисты отправились на пресс-тур в колонию
Квест «История дня единства» пройдет 4 ноября на Новособорной площади Томска
В 2019 году учениками томской «Школы особенных детей» стали 40 ребят с инвалидностью
Приставы опечатали кран для погрузки древесины в Томске
Томичей приглашают приобрести фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня
Почти тысяча жителей Томской области заразились ВИЧ с начала 2019 года
Сливочное масло и сметана в Томске дешевле, чем в соседних регионах
«Липовые» доски: томичка обманула зарубежную фирму на 16 тысяч евро
Обновленную лестницу к Томи откроют для горожан в выходные
Томские полицейские гоняли по улицам студента на машине без номеров
Электронный больничный можно оформить во всех медучреждениях Томской области
В администрации Томска обсудили возможность сохранить деятельность компании «Чистый мир»
В Томске появился студенческий сквер, посвященный дружбе народов
Новым главой Кожевниковского района стал житель Томской области Александр Малолетко
В Томске не хватает водителей трамвая