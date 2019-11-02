Женщину с малышом в коляске сбил водитель на Киевской в Томске

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-02T05:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 1 ноября, около 18 часов на регулируемом перекрёстке Киевская-Никитина произошло ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, автомобилем Тойота Таунайс, под управлением 47-летнего водителя, при повороте направо, совершён наезд на двух пешеходов. По предварительным данным 38-летняя женщина с коляской, в которой находилась полуторогодовалая девочка, переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал световора. Для осмотра маму с ребёнком доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU