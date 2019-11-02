Томские журналисты отправились на пресс-тур в колонию

СЕГОДНЯ 05:05 2019-11-02T05:05:04+03:00

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Областное отделение Союза журналистов России и УФСИН по Томской области организовали пресс-тур для журналистов в исправительную колонию № 3.

На вопросы СМИ отвечали начальник колонии Виталий Щерба и его заместитель по воспитательной работе Алексей Вакар.

Корреспонденты телекомпаний, редакций газет, радио и интернет-изданий посетили один из отрядов учреждения, пекарню, производственный цех. Большой интерес у экскурсантов вызвало устройство и деятельность комнаты для приема посылок. Первый заместитель начальника УФСИН РФ по Томской области Сергей Герасимов, который познакомил гостей с функционированием участка колонии-поселения, организованного при ИК-3.

У журналистов была возможность задать вопросы, как руководству ведомства, так и осужденным. Финалом мероприятия стало посещение клуба колонии, где проходил традиционный областной конкурс художественной самодеятельности, посвященной Году театра. Стоит отметить, что условия содержания осужденных в томской колонии достойные.

ИСТОЧНИК KP.RU