Квест «История дня единства» пройдет 4 ноября на Новособорной площади Томска

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-01T13:50:34+03:00

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В День народного единства, который отмечается 4 ноября, в Томске на площади Новособорной с 13 часов начнется интеллектуально-развлекательный квест «История дня единства».

«На 13 площадках все желающие смогут проверить свои знания истории, культуры и географии и обменять жетоны, полученные за каждое выполненное задание, на памятные призы и сувениры», — сообщил начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

Также уточняется, что 4 ноября праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Томской области. Три акции, приуроченные к празднику, обретут всероссийский масштаб. Это Большой этнографический диктант, ежегодная «Ночь искусств» и открытые уроки, посвященные истории Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU