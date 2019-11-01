В 2019 году учениками томской «Школы особенных детей» стали 40 ребят с инвалидностью

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-01T13:27:42+03:00

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Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» закрыл очередной сезон образовательного проекта «Школа особенных детей», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В 2019 году учениками школы стали около 40 ребят в возрасте от 3 до 14 лет. На занятиях школы побывали около ста подопечных фонда «Обыкновенное чудо», многие из которых занимались по программе, позволяющей родителям оставлять детей под присмотром социального педагога на несколько часов» — говорится в сообщении.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Для этого в процесс обучения привлечены логопеды, психологи, дефектологи, арт-терапевты. Обучение является бесплатным для детей и их родителей.

«Дети получили образовательную и коррекционную поддержку педагогов, прошли индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, арт-терапевтом и психологом. В этом сезоне было много ребят младше семи лет, они отправятся в общеобразовательную школу более подготовленными, а значит, будут более успешными», — сообщила президент фонда Светлана Григорьева.

ИСТОЧНИК KP.RU