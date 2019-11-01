Почти тысяча жителей Томской области заразились ВИЧ с начала 2019 года

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-01T12:02:59+03:00

Это на 143 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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С начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 961 случай заражения вирусом иммунодефицита. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает областной департамент здравоохранения.

Сообщается, что данный показатель также на треть меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. В 2016 году за тот же промежуток времени было зарегистрировано 1535 новых случаев заболевания.

«Томская область известна как один из регионов, где накал профилактической работы максимальный в Российской Федерации в течение многих лет, здесь внедрялись многие новые формы работы», - отметила старший научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

Специалист поясняет, что несмотря на напряженную ситуацию с заболеваемостью, в стране удалось снизить количество новых случаев, в том числе положительная динамика наблюдается и в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU